Відомі мережі АЗС у 3 кварталі 2024 року сплатили до бюджету 2,6 млрд гривень

"По ТОП-10 мереж за кількістю АЗС (мережі "Oкко", WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, Shell, VST, Motto) загальна сплата у 3 кварталі склала 2,609 проти 2,655 млрд грн у 2 кварталі 2024 році", - повідомив експерт.

Як повідомлялося, у 2024 році середня зарплата у відомих мережах АЗС – зокрема Oкко, WOG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", Motto, KLO – зросла в середньому на 30-35%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чому важливо обрати правильну АЗС у незнайомому регіоні.