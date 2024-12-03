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Відомі мережі АЗС у 3 кварталі 2024 року сплатили до бюджету 2,6 млрд гривень

Фото: відомі мережі АЗС у 3 кварталі 2024 року сплатили до бюджету 2,6 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Відомі мережі АЗС – Окко, WOG, Моtto, UPG, "БРСМ-Нафта", KLO – у 3 кварталі 2024 року забезпечили надходження до державного бюджету на рівні 2,61 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна.

"По ТОП-10 мереж за кількістю АЗС (мережі "Oкко", WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, Shell, VST, Motto) загальна сплата у 3 кварталі склала 2,609 проти 2,655 млрд грн у 2 кварталі 2024 році", - повідомив експерт.

Як повідомлялося, у 2024 році середня зарплата у відомих мережах АЗС – зокрема Oкко, WOG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", Motto, KLO – зросла в середньому на 30-35%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чому важливо обрати правильну АЗС у незнайомому регіоні.

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