Безпека авто: чому важливо обрати правильну АЗС у незнайомому регіоні

Від того, куди машина заїхала на заправку і перепочинок, залежить і здоров’я двигуна, і самопочуття його екіпажу. Як не помилитися з вибором АЗС, якщо ви далеко від домівки і не бачите на навколишніх бензоколонках знайомих прапорів?

Крім відомих на всю країну брендів мережевих заправних комплексів на вітчизняних автотрасах працює декілька цілком адекватних локальних мереж. А також – сотні поодиноких незалежних станцій, які теж можуть бути гідні уваги подорожнього. Але, на жаль, саме в таких місцях існує не менший ризик натрапити на контрафактне пальне і недбалість персоналу. Бувалі мандрівники знають, чим це може закінчитись.

Як обирати АЗС

Отже, як вибирати АЗС? Критерії прості і зрозумілі, але не всім станціям вдається налагодити роботу так, щоб їм відповідати.

Рівень безпеки. Місця зупинок автотранспорту часто приваблюють людей з асоціальних прошарків суспільства, а то й відвертих зловмисників – від салонних крадіїв до шахраїв різних спеціалізацій. Особливо, коли йдеться по темну пору доби. Звісно, що просторих, добре освітлених і доглянутих заправок такий контингент сторониться.

Якість пального. Високооктановий бензин, дизпальне за сезоном і якісний автогаз без смолистих домішок – власне, головна причина для автомобіліста заправлятись тільки на перевірених станціях. Адже саме на маловідомих незрозумілих заправках трапляється пальне, спроможне зіпсувати паливну систему двигуна. Та ще й так, що машина без попередження зупиниться десь у чистому полі.

Ціни на пальне та послуги. На українському ринку нафтопродуктів склалася така картина, що ціни в цілому відповідають якості пального і рівню сервісу. Проте слід побоюватись АЗС з дуже низькими цінами, бо це вже може бути якась напівлегальна компанія, від якої можна очікувати чого завгодно.

Продукти. В наш час наявність на АЗС точки харчування з гарячою їжею не є чимось особливим, проте якщо до приміщення можна зайти, замовити щось гаряче і поснідати, сидячи за столиками – це таки ознака відповідального бізнесу і певного високого рівня станції. Проте, зважте на те, що меню у кав`ярнях на АЗС буває різним, і якщо це для вас важливо, краще завчасно розвідати, на які страви очікувати в тій чи іншій мережі.

Додаткові послуги Пальне – давно вже не єдиний товар на АЗС, яка поважає своїх клієнтів. Чай/кава, туалет, рідина-омивайка, снеки тепер є майже скрізь, і відсутність цього мінімуму має насторожити. А от компресор для шин, пилосос, зарядка для гаджетів – це вже свідчення сервісу високого рівня. З іншого боку, краще оминати АЗС, де продаються прострочені продукти, де туалет зачинений (хоч і з поважної причини), а станцію підкачки коліс заснували павуки, бо вона несправна вже кілька місяців.

Ознаки правильної і сумнівної АЗС

Стела з цінами. Найкраще, якщо на ній таки буде той чи інший знайомий вам бренд. В будь-якому випадку гарною ознакою стане повний перелік сортів пального з цінами середнього рівня або й вище. Додатковий плюс – наявність власних фірмових сортів палива.

Зовнішній вигляд. Те, чого ніколи не може бути на гарній АЗС – трава під бордюрами і в тріщинах асфальту, самі тріщини, вигорілі написи, випадкове сміття, примотаний скотчем до колонки пістолет і вирваний з зошита папірець "Не працює". В темну пору має освітлюватись уся територія, а не тільки стела і окантовка навісу над колонками. Коли це не так – то вірна ознака, що на вас економлять.

Відвідувачі. Якщо ви здалеку бачите, що на парковці АЗС багато машин, значить, люди не тільки заправляються тут, а й затримуються для перепочинку – тобто атмосфера на станції дружня до подорожніх.

Персонал АЗС. На станції, яка дбає про своє ім’я, усі співробітники вдягнені у певну уніформу, поводяться привітно і стримано, першими не починають сторонніх розмов з клієнтом. Нав’язливі пропозиції щодо кави, омивайки та хот-догів є індикатором дисципліни на підприємстві, і свідченням зворотного буде довге очікування у колонки заправника, який має заправляти машину.

Якщо коротко

Так, ми звикли до гучних мережевих брендів на стелі АЗС, але досвідчені мандрівники підтвердять вам, що в українській глибинці зустрічаються цілком гідні заправки під прапорами місцевих компаній. Єдиний мінус – щоб вирахувати їх, спочатку потрібно більше уваги, але сподіваємось, підказки автожурналістів rbc.ua допоможуть вам.