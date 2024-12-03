Известные сети АЗС в 3 квартале 2024 года заплатили в бюджет 2,6 млрд гривен

"По ТОП-10 сетей по количеству АЗС (сети "Oкко", WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, Shell, VST, Motto) общая оплата в 3 квартале составила 2,609 против 2,655 млрд грн в 2 квартале 2024 года", - отметил эксперт.

Как сообщалось, в 2024 году средняя зарплата в известных сетях АЗС – в частности Oкко, WOG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", Motto, KLO – выросла в среднем на 30 –35%.

Ранее РБК-Украина сообщало, почему важно выбрать правильную АЗС в незнакомом регионе.