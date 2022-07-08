С видом на море. Сколько стоит купить квартиру или дом на Кипре

Мини-бум на недвижимость на фоне войны в Украине

Рынок недвижимости Кипра переживает мини-бум: киприоты спешат покупать жилье, прежде чем рост стоимости строительства скажется на рынке, и наступит "незащищенность" от войны в Украине, пишет Financial Mirror.

Согласно данным Управления земельного кадастра, в первые пять месяцев 2022 года было подано наибольшее количество документов о продаже с 2008 года. Число продаж увеличилось на 42% с прошлого года.

Фото: Пляж в Айя-Напе (unsplash.com/iam_os)

Оценщик недвижимости Полис Курушидес сообщил новостному сайту Stockwatch, что спрос со стороны иностранцев и местных жителей высок, несмотря на войну в Украине и потрясения в экономической среде, вызванные инфляцией (в мае 9,1%) – самой высокой с 1982 года.

Самый большой рост продаж недвижимости наблюдался в Пафосе: за первые пять месяцев было заключено 1080 сделок - на 79,7% больше, чем за тот же период 2021 года.

За ним следует Лимассол с ростом продаж на 61,9%, в Ларнаке - на 58,3% и на 13,1% - в свободной зоне Фамагусты.

При этом из-за роста цен на стройматериалы на 7,7%, к июлю стоимость недвижимости выросла на 10% по сравнению с 2021 годом.

Средние цены на жилье в 2021 году в популярных городах были такими:

Пафос – 1500-2000 евро за кв.м;

Ларнака – 2300-3000 евро за кв.м;

Фамагуста – 3000-4000 евро за кв.м;

Лимассол - 5000-6000 евро за кв.м.

Как купить недвижимость на Кипре: условия для иностранцев

Покупка недвижимости на Кипре возможна для гражданина любой страны без особых сложностей.

Страна популярна среди покупателей из стран вне ЕС благодаря возможности получить гражданство. Получить паспорт страны можно за 90 дней при покупке объекта за 2,5 млн. евро.

Фото: Примеры дорогих вилл на Кипре (скриншот РБК-Украина/realting.com)

При покупке жилья от 250 тысяч евро, имея годовой доход от 40 тысяч евро вне страны (но можно быть акционером местной компании), можно получить вид на жительство. А после 7 лет проживания (нужно посещать Кипр не реже, чем раз в два года) - претендовать на гражданство.

Впрочем, гражданам Украины с биометрическими паспортами вид на жительство и не очень актуален – находиться можно до 90 дней по "безвизу".

Сколько стоят квартиры в популярных пляжных локациях

Хотя средние цены на квадратные метры кажутся высокими, на сайтах недвижимости опубликовано огромное количество предложений 2-3-комнатных квартир в ценовом диапазоне от 50000 до 100000 евро.

Фото: Примеры цен на квартиры в Пафосе (скриншот РБК-Украина/realting.com)

Например, в пригородах Пафоса. Так, за 108 тысяч евро предлагается 3-комнатная квартира на 80 кв. м с двумя ванными в современном комплексе в 5 минутах от пляжа. С крытого балкона – вид на море. До аэропорта и самого города Пафос – 10 минут езды.

Фото: Квартира за 108 тысяч евро (скриншот РБК-Украина/realting.com)

В центре старого города Пафос за 2-комнатную квартиру на 56 кв. м просят 55 тысяч евро. В этом жилье также описывают просторную спальню с выходом на балкон с видом на Средиземное море и пляж в 5 минутах ходьбы.

Квартиры-студии на 1 комнату в новых комплексах – также один из доступных вариантов. Например, в 15 минутах от города квартиру на 35 кв. м в районе Тремишоуза в стильном комплексе с общим бассейном предлагают за 60 тысяч евро.

Фото: Дом с квартирой-студией за 60 тысяч евро (скриншот РБК-Украина/realting.com)

Впрочем, не только квартиры можно приобрести по доступной цене – дом на 2-3 спальни плюс гостинная вполне по карману многим желающим. Например, дом на 82 кв. м за 129 тысяч евро в деревне Пейя, в нескольких минутах ходьбы от достопримечательностей и в нескольких минутах езды от популярных пляжей Кораллового залива и города Пафос. Комплекс из таунхасов и квартир расположен на ухоженной частной территории с большим бассейном для жителей, окруженным зоной отдыха и с видом на море.

Фото: Дом за 129 тысяч евро (скриншот РБК-Украина/realting.com)

В то же время, виллы и особняки на 5-6 и больше комнат в курортных локациях могут обойтись в несколько миллионов евро.

В Лимассоле квартиры можно купить по цене от 200 тысяч евро. Например, трехкомнатная квартира площадью 96 кв. м с 2 спальнями на 1 этаже обойдется в 230 тысяч евро. Это бюджетное жилье без мебели, в отдаленном от моря районе.

Фото: Стоимость жилья в Лимассоле (скриншот РБК-Украина/realting.com)

В Ларнаке квартиры также дороже – например, однокомнатная на 85 кв. м в престижном комплексе обойдется от 200 тысяч евро, двухкомнатная на 138 кв. м – 472 тыс. евро.

Фото: Объявления о продаже жилья в Ларнаке и Айя-Напе (скриншот РБК-Украина/realting.com)

В Айя-Напе квартира или дом на 2 комнаты обойдется от 240 тысяч евро, тогда как роскошные особняки могут стоить и 6 миллионов евро. Самые низкие цены на жилье – в только строящихся комплексах.