С видом на море. Сколько стоит купить квартиру или дом на Кипре

Сделать курорт вторым домом можно, если приобрести недвижимость на Кипре на побережье Средиземного моря. Остров Афродиты славится лазурным морем и рекордным количеством солнечных дней – от 330 в году.
Мягкий климат Кипра считается одним из самых здоровых на планете, а условия покупки жилья и проживания для иностранцев – очень лояльные.
РБК-Украина проверило, сколько стоят квартиры и дома в популярных пляжных локациях Кипра – возле Пафоса, Айя-Напы, Лимассола.
Рынок недвижимости Кипра переживает мини-бум: киприоты спешат покупать жилье, прежде чем рост стоимости строительства скажется на рынке, и наступит "незащищенность" от войны в Украине, пишет Financial Mirror.
Согласно данным Управления земельного кадастра, в первые пять месяцев 2022 года было подано наибольшее количество документов о продаже с 2008 года. Число продаж увеличилось на 42% с прошлого года.
Оценщик недвижимости Полис Курушидес сообщил новостному сайту Stockwatch, что спрос со стороны иностранцев и местных жителей высок, несмотря на войну в Украине и потрясения в экономической среде, вызванные инфляцией (в мае 9,1%) – самой высокой с 1982 года.
Самый большой рост продаж недвижимости наблюдался в Пафосе: за первые пять месяцев было заключено 1080 сделок - на 79,7% больше, чем за тот же период 2021 года.
За ним следует Лимассол с ростом продаж на 61,9%, в Ларнаке - на 58,3% и на 13,1% - в свободной зоне Фамагусты.
При этом из-за роста цен на стройматериалы на 7,7%, к июлю стоимость недвижимости выросла на 10% по сравнению с 2021 годом.
Средние цены на жилье в 2021 году в популярных городах были такими:
Покупка недвижимости на Кипре возможна для гражданина любой страны без особых сложностей.
Страна популярна среди покупателей из стран вне ЕС благодаря возможности получить гражданство. Получить паспорт страны можно за 90 дней при покупке объекта за 2,5 млн. евро.
При покупке жилья от 250 тысяч евро, имея годовой доход от 40 тысяч евро вне страны (но можно быть акционером местной компании), можно получить вид на жительство. А после 7 лет проживания (нужно посещать Кипр не реже, чем раз в два года) - претендовать на гражданство.
Впрочем, гражданам Украины с биометрическими паспортами вид на жительство и не очень актуален – находиться можно до 90 дней по "безвизу".
Хотя средние цены на квадратные метры кажутся высокими, на сайтах недвижимости опубликовано огромное количество предложений 2-3-комнатных квартир в ценовом диапазоне от 50000 до 100000 евро.
Например, в пригородах Пафоса. Так, за 108 тысяч евро предлагается 3-комнатная квартира на 80 кв. м с двумя ванными в современном комплексе в 5 минутах от пляжа. С крытого балкона – вид на море. До аэропорта и самого города Пафос – 10 минут езды.
В центре старого города Пафос за 2-комнатную квартиру на 56 кв. м просят 55 тысяч евро. В этом жилье также описывают просторную спальню с выходом на балкон с видом на Средиземное море и пляж в 5 минутах ходьбы.
Квартиры-студии на 1 комнату в новых комплексах – также один из доступных вариантов. Например, в 15 минутах от города квартиру на 35 кв. м в районе Тремишоуза в стильном комплексе с общим бассейном предлагают за 60 тысяч евро.
Впрочем, не только квартиры можно приобрести по доступной цене – дом на 2-3 спальни плюс гостинная вполне по карману многим желающим. Например, дом на 82 кв. м за 129 тысяч евро в деревне Пейя, в нескольких минутах ходьбы от достопримечательностей и в нескольких минутах езды от популярных пляжей Кораллового залива и города Пафос. Комплекс из таунхасов и квартир расположен на ухоженной частной территории с большим бассейном для жителей, окруженным зоной отдыха и с видом на море.
В то же время, виллы и особняки на 5-6 и больше комнат в курортных локациях могут обойтись в несколько миллионов евро.
В Лимассоле квартиры можно купить по цене от 200 тысяч евро. Например, трехкомнатная квартира площадью 96 кв. м с 2 спальнями на 1 этаже обойдется в 230 тысяч евро. Это бюджетное жилье без мебели, в отдаленном от моря районе.
В Ларнаке квартиры также дороже – например, однокомнатная на 85 кв. м в престижном комплексе обойдется от 200 тысяч евро, двухкомнатная на 138 кв. м – 472 тыс. евро.
В Айя-Напе квартира или дом на 2 комнаты обойдется от 240 тысяч евро, тогда как роскошные особняки могут стоить и 6 миллионов евро. Самые низкие цены на жилье – в только строящихся комплексах.
Напомним, мы писали, сколько стоят квартиры у моря в Болгарии.