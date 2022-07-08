З видом на море. Скільки коштує купити квартиру або будинок на Кіпрі

Зробити курорт другим домом можна, якщо придбати нерухомість на Кіпрі на узбережжі Середземного моря. Острів Афродіти славиться блакитним морем і рекордною кількістю сонячних днів – від 330 в році.
М'який клімат Кіпру вважається одним з найздоровіших на планеті, а умови купівлі житла і проживання для іноземців – дуже лояльні.
РБК-Україна перевірило, скільки коштують квартири і будинки в популярних пляжних локаціях Кіпру - біля Пафосу, Айя-Напи, Лімассола.
Ринок нерухомості Кіпру переживає міні-бум: кіпріоти поспішають купувати житло, перш ніж зростання вартості будівництва позначиться на ринку, і настане "незахищеність" від війни в Україні, пише Financial Mirror.
Згідно з даними Управління земельного кадастру, в перші п'ять місяців 2022 року було подано найбільшу кількість документів про продаж з 2008 року. Число продажів збільшилося на 42% з минулого року.
Оцінювач нерухомості Поліс Курушидес повідомив новинному сайту Stockwatch, що попит із боку іноземців та місцевих жителів високий, незважаючи на війну в Україні і потрясіння в економічному середовищі, викликані інфляцією(у травні 9,1%) – найвищою з 1982 року.
Найбільше зростання продажів нерухомості спостерігалося в Пафосі: за перші п'ять місяців було укладено 1080 угод - на 79,7% більше, ніж за такий самий період 2021 року.
За ним йшов Лімассол із зростанням продажів на 61,9%, в Ларнаці - на 58,3% і на 13,1% - у вільній зоні Фамагусти.
При цьому через зростання цін на будматеріали на 7,7%, до липня вартість нерухомості зросла на 10% в порівнянні з 2021 роком.
Середні ціни на житло в 2021 році в популярних містах були такими:
Купівля нерухомості на Кіпрі можлива для громадянина будь-якої країни без особливих складнощів.
Країна популярна серед покупців з країн поза ЄС завдяки можливості отримати громадянство. Отримати паспорт країни можна за 90 днів при купівлі об'єкта за 2,5 млн.євро.
При покупці житла від 250 тисяч євро, маючи річний дохід від 40 тисяч євро поза країною (але можна бути акціонером місцевої компанії), можна отримати дозвіл на проживання. А після 7 років проживання (потрібно відвідувати Кіпр не рідше, ніж раз на два роки) - претендувати на громадянство.
Втім, громадянам України з біометричними паспортами дозвіл на проживання і не дуже актуальний – перебувати можна до 90 днів по "безвізу".
Хоча середні ціни на квадратні метри здаються високими, на сайтах нерухомості опубліковано величезну кількість пропозицій 2-3-кімнатних квартир в ціновому діапазоні від 50000 до 100000 євро.
Наприклад, в передмістях Пафосу. Так, за 108 тисяч євро пропонується 3-кімнатна квартира на 80 кв.м з двома ванними в сучасному комплексі в 5 хвилинах від пляжу. З критого балкона - краєвид на море. До аеропорту і самого міста Пафос – 10 хвилин їзди.
У центрі старого міста Пафос за 2-кімнатну квартиру на 56 кв. м просять 55 тисяч євро. У цьому житлі також описують простору спальню з виходом на балкон з кражвидом на Середземне море і пляж в 5 хвилинах ходьби.
Квартири-студії на 1 кімнату в нових комплексах – також один з доступних варіантів. Наприклад, в 15 хвилинах від міста квартиру на 35 кв.м в районі Тремішоуза в стильному комплексі із загальним басейном пропонують за 60 тисяч євро.
Втім, не тільки квартири можна придбати за доступною ціною – будинок на 2-3 спальні плюс вітальня цілком по кишені багатьом охочим. Наприклад, будинок на 82 кв. м за 129 тисяч євро у селі Пейя, в декількох хвилинах ходьби від визначних пам'яток і в декількох хвилинах їзди від популярних пляжів Коралового затоки і міста Пафос. Комплекс із таунхасів і квартир розташований на доглянутій приватній території з великим басейном для жителів, оточеним зоною відпочинку і з краєвидом на море.
У той же час, вілли і особняки на 5-6 і більше кімнат в курортних локаціях можуть обійтися в кілька мільйонів євро.
В Лімассолі квартири можна купити за ціною від 200 тисяч євро. Наприклад, трикімнатна квартира площею 96 кв. м із 2 спальнями на 1 поверсі обійдеться в 230 тисяч євро. Це бюджетне житло без меблів, у віддаленому від моря районі.
В Ларнаці квартири також дорожчі - наприклад, однокімнатна на 85 кв.м у престижному комплексі обійдеться від 200 тисяч євро, двокімнатна на 138 кв. м – 472 тис. євро.
В Айя-Напі квартира або будинок на 2 кімнати обійдеться від 240 тисяч євро, тоді як розкішні особняки можуть коштувати й 6 мільйонів євро. Найнижчі ціни на житло – в комплексах, які ще споруджують.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квартири біля моря в Болгарії.