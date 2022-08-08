Под видом гумпомощи обошли налоги на 23 млн гривен: в Украине разоблачили преступную схему

Подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины.

По данным следствия, будучи военнообязанными лицами, 28 февраля они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии. Затем в мессенджере Telegram была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица.

"Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий", - отметили в ОГП.

Фигуранты

Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров якобы были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени фигуранты организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.