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Под видом гумпомощи обошли налоги на 23 млн гривен: в Украине разоблачили преступную схему

Фото: в Украине разоблачили преступную схему с ввозом гумпомощи (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и легализации товаров под видом гуманитарной помощи. Фигуранты ввозили в страну товары военного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины.

По данным следствия, будучи военнообязанными лицами, 28 февраля они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии. Затем в мессенджере Telegram была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица.

"Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий", - отметили в ОГП.

Фигуранты

Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров якобы были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени фигуранты организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили сотрудников благотварительной организации, которые продавали гумпомощь. В частности, фигуранты торговали автомобилями, предназначенными для ВСУ.

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