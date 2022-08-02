На Прикарпатье сотрудники фонда торговали автомобилями для ВСУ

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили сотрудников благотварительной организации, которые продавали гумпомощь. В частности, фигуранты торговали автомобилями, предназначенными для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По данным следствия, представители фонда ввозили на территорию Украины товарно-материальные ценности и транспортные средства под видом гуманитарной помощи. Однако использовали их не по назначению, а реализовывали с целью получения прибыли.

"В ходе расследования задокументированы факты продажи трех транспортных средств, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи, за 20000 долларов США", - рассказали в ОГП.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 11 автомобилей, акты передачи-приемки безвозмездной гуманитарной помощи, а также иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.