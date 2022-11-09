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Відновленою залізницею в Карпатах до Румунії пройшов перший пасажирський поїзд

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Україна, Середа 09 листопада 2022 12:45
Відновленою залізницею в Карпатах до Румунії пройшов перший пасажирський поїзд Фото: Укрзалізниця здійснила перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. "Укрзалізниця" вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3.

Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці.

"Укрзалізниця" планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

Відновленою залізницею в Карпатах до Румунії пройшов перший пасажирський поїзд

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила близько 20 кілометрів залізничної колії в Карпатах до кордону з Румунією. Її побудували за часів Австро-Угорської імперії у 1890-х роках.

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