ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По восстановленной железной дороге в Карпатах прошел первый пассажирский поезд в Румынию

Новина українською →
Украина, Среда 09 ноября 2022 12:45
По восстановленной железной дороге в Карпатах прошел первый пассажирский поезд в Румынию Фото: Укрзализныця осуществила первый пробный заезд на восстановленном участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Александр Белоус

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" уже провела первый пробный заезд по данному направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

По данным пресс-службы, открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3.

Чистое время в пути от Рахова в румынский город Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут без учета таможенных процедур. Пограничный и таможенный контроль будет производиться на борту поезда при посадке.

"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

По восстановленной железной дороге в Карпатах прошел первый пассажирский поезд в Румынию

Напомним, "Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Ее построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Укрзализныця
NEWS
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией