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В Карпатах восстановили заброшенную железную дорогу до границы с Румынией

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Украина, Суббота 27 августа 2022 12:26
В Карпатах восстановили заброшенную железную дорогу до границы с Румынией Фото: железнодорожный путь в Карпатах продлен до границы с Румынией (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" восстановила около 20 километров железнодорожного пути в Карпатах до границы с Румынией. Дорогу построили во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя УЗ Александра Камышина в Telegram.

"Открыли сразу два участка на границе с Румынией. Рахов - Берлебаш - госграница и Тересва - госграница. Это 19,3 км и 1,1 км нового пути, которые были построены нашими путейцами за рекордные 2 месяца", - написал он.

В Карпатах восстановили заброшенную железную дорогу до границы с Румынией

По его словам, открытие маршрута позволит отправлять дополнительные 6 пар грузовых поездов ежедневно. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год.

Кроме того, эти два участка открывают перспективу для новых пассажирских направлений - между Ужгородом и Ивано-Франковском и Черновцами, а также между украинскими и румынскими городами, как со стороны Ужгорода, так и со стороны Ивано-Франковска и Черновцов.

"Но это станет возможным сразу после того, как наши румынские коллеги отремонтируют свою часть участка", - добавил Камышин.

Сейчас по этому участку будет ходить пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя - Рахов, маршрут которого продлен до станции Деловое на границе с Румынией.

Железнодорожный путь был построен во времена Австро-Венгерской империи в 1890-х годах. Из Рахова он идет до села Деловое, где заходит в Румынию и возвращается в Украину возле поселка Тересва Тячевского района Закарпатской области.

До 2003 года по этому участку курсировал международный дизель-поезд сообщением Рахов-Сигет (Румыния). Его отменили из-за убыточности и значительного количества случаев контрабанды.

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Укрзализныця Карпаты
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