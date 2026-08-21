Відновлення житла у Святошинському районі: Кличко назвав терміни та суми

В Святошинському районі Києва до 1 жовтня планують завершити відновлення 14 будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів в кінці квітня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличко у Telegram-каналі.
Мер Києва повідомив, що оглянув, як триває відбудова житлових будинків у Святошинському районі, пошкоджених внаслідок ворожої атаки 24 квітня 2025 року.
Тоді ворог повністю зруйнував один будинок, ще 126 – були пошкоджені. Найбільших руйнувань зазнали будівлі на вулиці Авіаконструкторській, бульварі Академіка Вернадського, у провулку Кременецькому та на вулиці Депутатській.
Роботи тривають на 18 об'єктах: 16 відновлює Святошинська РДА, ще 2 – КП "Житлоінвестбуд-УКБ".
"На 14 будинках роботи плануємо завершити до 1 жовтня. Оскільки це споруди старої забудови, відновлення відбувається комплексно – від підсилення фундаментів і несучих конструкцій до оновлення дахів, фасадів та під'їздів", – розповів очільник столиці.
Зазначається, що місто виділило на це 281 млн гривень, також вирішується питання придбання нового житла для мешканців повністю зруйнованого будинку.
Загалом на відбудову 33 найбільш пошкоджених об’єктів у Святошинському районі місто передбачило понад 281 млн гривень, із яких більше 125 млн гривень на 2026 рік – на відновлення житлових будинків, де замовником робіт виступає Святошинська РДА.
"Окремо вирішуємо питання мешканців повністю зруйнованого будинку: для власників неприватизованих квартир за рішенням Київради передбачене придбання нового житла", – зазначив Кличко.
Мер Києва також додав, що у відновленні будинків столиці допомагають міжнародні партнери.
"Києву допомагають і міжнародні партнери. За кошти Червоного Хреста вже відремонтували дахи 10 будинків. Вікна замінюємо за програмою "єВідновлення" та за підтримки фонду GEM", – повідомив він.
Як повідомлялося раніше, в бюджеті Києва на цей рік передбачено понад 574 млн гривень на відновлення житла киян, яке постраждало внаслідок російських обстрілів.