Восстановление жилья в Святошинском районе: Кличко назвал сроки и суммы

В Святошинском районе Киева до 1 октября планируют завершить восстановление 14 домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов в конце апреля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Виталия Кличко в Telegram-канале.
Мэр Киева сообщил, что осмотрел, как идет восстановление жилых домов в Святошинском районе, поврежденных в результате вражеской атаки 24 апреля 2025 года.
Тогда враг полностью разрушил один дом, еще 126 были повреждены. Наибольшие разрушения получили здания на улице Авиаконструкторской, бульваре Академика Вернадского, в переулке Кременецком и на улице Депутатской.
Работы продолжаются на 18 объектах: 16 восстанавливает Святошинская РГА, еще 2 – КП "Жилинвестстрой-УКБ".
"На 14 домах работы планируем завершить к 1 октября. Поскольку это постройки старой застройки, восстановление происходит комплексно - от усиления фундаментов и несущих конструкций до обновления крыш, фасадов и подъездов", – рассказал глава столицы.
Отмечается, что город выделил на это 281 млн. гривен, также решается вопрос приобретения нового жилья для жильцов полностью разрушенного дома.
Всего на восстановление 33 наиболее поврежденных объектов в Святошинском районе город предусмотрел более 281 млн. гривен, из которых более 125 млн. гривен на 2026 год – на восстановление жилых домов, где заказчиком работ выступает Святошинская РГА.
"Отдельно решаем вопрос жителей полностью разрушенного дома: для собственников неприватизированных квартир по решению Киевсовета предусмотрено приобретение нового жилья", – отметил Кличко.
Мэр Киева также добавил, что в восстановлении зданий столицы помогают международные партнеры.
"Киеву помогают и международные партнеры. За средства Красного Креста уже отремонтировали крыши 10 домов. Окна заменяем по программе "Восстановление" и при поддержке фонда GEM", – сообщил он.
Как сообщалось ранее, в бюджете Киева на этот год предусмотрено более 574 млн гривен на восстановление жилья киевлян, пострадавшее в результате российских обстрелов.