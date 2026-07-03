Відновлення України та реформи: влада і бізнес обговорять на форумі спільні пріоритети

У неділю, 6 липня, у Києві відбудеться форум ''Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи''. Представники влади, бізнесу та експертного середовища обговорять економічні й податкові реформи, необхідні для відновлення країни та виконання міжнародних зобов’язань України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української Ради Бізнесу.

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Форум відбудеться у Києві 6 липня о 10:00.

Учасники обговорять економічні та податкові реформи, необхідні для відновлення України.

Серед спікерів – міністри, народні депутати та представники бізнес-спільноти.

Захід організовують Національна бізнес-коаліція ММБ та Українська Рада Бізнесу.

Що відомо про форум

Форум ''Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи'' пройде за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Під час заходу представники органів влади, бізнесу та експертної спільноти обговорять виконання міжнародних зобов’язань України, пріоритети економічної та податкової політики, а також представлять напрацювання щодо реформ, необхідних для відновлення та розвитку економіки.

Організатори зазначають, що за підсумками двох тематичних сесій учасники мають сформувати спільне бачення пріоритетних економічних і податкових змін.

Хто візьме участь

Серед ключових спікерів форуму заявлені:

міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев;

міністр фінансів Сергій Марченко;

голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;

голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк;

голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова;

перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран;

президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе.

Хто організовує захід

Організаторами форуму є Національна бізнес-коаліція ММБ та Українська Рада Бізнесу.

Партнером події виступає Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), аналітичним партнером – Економічна експертна платформа.

Для участі в онлайн-трансляції необхідно попередньо зареєструватися. Інформаційними партнерами заходу є РБК-Україна, FinClub, Інтерфакс-Україна та ''Апостроф''.

Примітка: місце проведення форуму в матеріалі не зазначається з огляду на безпекову ситуацію.