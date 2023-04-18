Відновлення України почнеться вже цього року. Шмигаль розповів, скільки необхідно коштів

Шмигаль повідомив, що під час поїздки до США було підписано Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проектів відновлення й розвитку.

"Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту - план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 млрд доларів для відповідних проектів", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 12 квітня Шмигаль приїхав до Вашингтона, щоб зокрема обговорити питання мобілізації ресурсів для відновлення України.

Крім того, під час візиту прем'єр провів переговори з главою Пентагону та закликав розпочати постачання винищувачів F-16.

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