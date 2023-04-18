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Восстановление Украины начнется уже в этом году. Шмыгаль рассказал, сколько необходимо средств

Фото: премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что восстановление Украины начнется уже в этом году. По его словам сейчас для соответствующих проектов страна нуждается в более 14 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра.

Шмыгаль сообщил, что во время поездки в США был подписан Меморандум с DFC и USAID по поддержке привлечения инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов восстановления и развития.

"Одна из ключевых тем обсуждения во время этого визита - план восстановления Украины. Такое восстановление начинается уже в этом году, и нам нужно мобилизовать 14,1 млрд долларов для соответствующих проектов", - сообщил премьер.

Напомним, 12 апреля Шмыгаль приехал в Вашингтон, чтобы в частности обсудить вопросы мобилизации ресурсов для восстановления Украины.

Кроме того, во время визита премьер провел переговоры с главой Пентагона и призвал начать поставки истребителей F-16.

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Премьер-министрДенис ШмыгальВойна России против Украины