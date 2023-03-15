Для відновлення треба більше часу. В Києві можливі відключення світла

"Для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим", - йдеться в повідомленні.

Мешканців міста закликали свідомо споживати електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", - додали в КМВА.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.