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Енергосистема України працює з резервом потужності, відключення можливі у двох областях

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Україна, Середа 15 березня 2023 10:38
Енергосистема України працює з резервом потужності, відключення можливі у двох областях Фото: відключення можливі у Житомирській та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середу, 15 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів, із резервом потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністра енергетики Герман Галущенко, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності.

Водночас у деяких регіонах, зокрема у Житомирській та Київській областях, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж.

За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від рашистських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 14 березня у Києві та в області застосовували стабілізаційні відключення світла.

Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

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Минэнерго відключеня світла
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