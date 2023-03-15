Для восстановления нужно больше времени. В Киеве возможны отключения света

"Для восстановления надежности электроснабжения нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", - говорится в сообщении.

Жителей города призвали сознательно потреблять электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных приборов. Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией", - добавили в КГВА.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности.