Відновлення після фронту: "Інтерпайп" Пінчука відкрив Центр підтримки ветеранів

"Інтерпайп" Віктора Пінчука продовжує системну роботу з реінтеграції ветеранів. На базі корпоративної поліклініки в Дніпрі відкрито спеціалізований Центр підтримки ветеранів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру.
Тут колишні оборонці отримують повний комплекс послуг із фізичного та психологічного відновлення: від функціональної діагностики до психотерапевтичних сесій. Для компанії це черговий крок у послідовній роботі з реінтеграції ветеранів війни за Незалежність.
"Сьогодні на підприємствах Інтерпайп у Дніпрі, Нікополі та місті Самар працює 209 ветеранів. Три чверті з них - наші мобілізовані працівники, яких компанія підтримувала протягом служби. Після демобілізації вони повернулися до нас, і ми вдячні їм за довіру. Чверть ветеранів ми найняли вже після звільнення з армії. І з кожним роком війни кількість ветеранів у штаті компанії збільшується. Кожен із цих людей потребує адресної підтримки у фізіологічному та психологічному відновленні. У новому центрі ми можемо формувати гнучку індивідуальну програму реабілітації для кожного захисника, який зараз у нас працює, а також для тих, хто приєднається в майбутньому", - зазначив операційний директор Інтерпайп Андрій Коротков.
Центр підтримки ветеранів безкоштовно обслуговує демобілізованих та мобілізованих працівників компанії, а також членів їхніх родин. Всі послуги надаються на одній локації, облаштованій з урахуванням фізичного і психологічного стану військових та ветеранів. Якщо співробітник живе в іншому місті, компанія організовує безкоштовний транспорт.
"Ми працюємо з ветеранами з 2014 року і з досвіду знаємо: процеси відновлення після участі в бойових діях дуже складні та тривалі. У майбутньому мінімум кожен десятий співробітник компанії буде мати такий досвід, тому для нас надзвичайно важливим було побудувати хаб, який ефективно допомагатиме не менше ніж тисячі екс-оборонців одночасно. Будуючи Центр підтримки ветеранів, ми намагалися врахувати кожну деталь - колір стін, конструкцію меблів, відсутність порогів, ефективні релакс-зони. Все продумано так, щоб відвідувачі відчували себе в безпеці та щоб їм було комфортно", - зазначила директорка поліклініки Інтерпайп Тетяна Каптєлова.
Наразі в центрі працюють лікарі-реабілітологи, психологи, психотерапевт та масажист. За необхідності до роботи залучаються інші фахівці. Для дітей облаштовано окрему локацію з сухим басейном і пісочним столом.
Паралельно з фізичним та психологічним відновленням компанія забезпечує ветеранам юридичний супровід, за необхідності підбирає нове робоче місце та пропонує програми перенавчання. За внутрішньою статистикою компанії, 81% ветеранів залишається працювати в Інтерпайп після демобілізації.