Восстановление после фронта: "Интерпайп" Пинчука открыл Центр поддержки ветеранов

Здесь бывшие оборонцы получают полный комплекс услуг по физическому и психологическому восстановлению: от функциональной диагностики до психотерапевтических сессий. Для компании это очередной шаг в последовательной работе по реинтеграции ветеранов войны за Независимость.

"Сегодня на предприятиях Интерпайп в Днепре, Никополе и городе Самар работает 209 ветеранов. Три четверти из них - наши мобилизованные работники, которых компания поддерживала в течение службы. После демобилизации они вернулись к нам, и мы благодарны им за доверие. Четверть ветеранов мы наняли уже после увольнения из армии. И с каждым годом войны количество ветеранов в штате компании увеличивается. Каждый из этих людей нуждается в адресной поддержке в физиологическом и психологическом восстановлении. В новом центре мы можем формировать гибкую индивидуальную программу реабилитации для каждого защитника, который сейчас у нас работает, а также для тех, кто присоединится в будущем", - отметил операционный директор Интерпайп Андрей Коротков.

Центр поддержки ветеранов бесплатно обслуживает демобилизованных и мобилизованных работников компании, а также членов их семей. Все услуги предоставляются на одной локации, обустроенной с учетом физического и психологического состояния военных и ветеранов. Если сотрудник живет в другом городе, компания организует бесплатный транспорт.

"Мы работаем с ветеранами с 2014 года и по опыту знаем: процессы восстановления после участия в боевых действиях очень сложные и длительные. В будущем минимум каждый десятый сотрудник компании будет иметь такой опыт, поэтому для нас чрезвычайно важным было построить хаб, который будет эффективно помогать не менее чем тысяче экс-оборонцев одновременно. Строя Центр поддержки ветеранов, мы старались учесть каждую деталь - цвет стен, конструкцию мебели, отсутствие порогов, эффективные релакс-зоны. Все продумано так, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности и чтобы им было комфортно", - отметила директор поликлиники Интерпайп Татьяна Каптелова.