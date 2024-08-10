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Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых восемь участников Совета

Киев, Суббота 10 августа 2024 10:06
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Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых восемь участников Совета Фото: "Охматдет" после удара РФ 8 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство здравоохранения (Минздрав) утвердило первых восемь участников наблюдательно-ревизионного совета. Ее создали после скандала вокруг тендера с восстановлением "Охматдета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

"Приказом Министерства здравоохранения утверждены первые восемь участников Совета по контролю осуществления восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это представители благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и "Охматдет". А именно:

  1. Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине;
  2. Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
  3. Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;
  4. Владимир Кудрицкий, глава правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";
  5. Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ";
  6. Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА"
  7. Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины;
  8. Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ "Охматдет" МОЗ Украины.

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