Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых восемь участников Совета

Министерство здравоохранения (Минздрав) утвердило первых восемь участников наблюдательно-ревизионного совета. Ее создали после скандала вокруг тендера с восстановлением "Охматдета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

"Приказом Министерства здравоохранения утверждены первые восемь участников Совета по контролю осуществления восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины", - говорится в сообщении. Как отмечается, это представители благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и "Охматдет". А именно: Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине; Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине; Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине; Владимир Кудрицкий, глава правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго"; Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ"; Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА" Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины; Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ "Охматдет" МОЗ Украины.