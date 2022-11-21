Відновлення мереж і технічних можливостей постачання електроенергії триває цілодобово , - Зеленський
Енергетикам вдалося полегшити ситуацію зі світлом у частині регіонів, де ще 19 листопада було дуже багато реальних проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти - триває цілодобово", - зазначив глава держави.
Зеленський вказав, що ввечері 20 листопада стабілізаційні відключення світла були в 15 областях і Києві.
"Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам", - підкреслив він.
Окрім цього, президент подякував енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій - усім, хто працює заради українців.
Нагадаємо, 21 листопада в Україні з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 застосовуватимуться планові відключення світла.
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