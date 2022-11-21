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Відновлення мереж і технічних можливостей постачання електроенергії триває цілодобово , - Зеленський

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Понеділок 21 листопада 2022 04:53
Відновлення мереж і технічних можливостей постачання електроенергії триває цілодобово , - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Енергетикам вдалося полегшити ситуацію зі світлом у частині регіонів, де ще 19 листопада було дуже багато реальних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти - триває цілодобово", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що ввечері 20 листопада стабілізаційні відключення світла були в 15 областях і Києві.

"Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам", - підкреслив він.

Окрім цього, президент подякував енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій - усім, хто працює заради українців.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 застосовуватимуться планові відключення світла.

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