Восстановление сетей и технических возможностей поставки электроэнергии продолжается круглосуточно, - Зеленский
Энергетикам удалось облегчить ситуацию со светом в части регионов, где еще 19 ноября было очень много реальных проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Восстановление сетей и технических возможностей поставки, разминирование линий электропередачи, ремонты - продолжается круглосуточно", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что вечером 20 ноября стабилизационные отключения света были в 15 областях и Киеве.
"Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и громадам", - подчеркнул он.
Кроме этого, президент поблагодарил энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций - всех, кто работает ради украинцев.
Напомним, 21 ноября в Украине с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.
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