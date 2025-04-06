Відновлення лісів України після війни займе 70 років: як це вплине на екосистеми

Відновлення довкілля після війни - це надзвичайно складний процес, який потребує не лише часу, а й значних зусиль для відновлення екосистем, що зазнали руйнувань.

За оцінками еколога, різні компоненти екосистеми потребують різного часу для відновлення, і багато з них можуть ніколи не повернутись до свого попереднього стану.

Для лісових масивів, за оптимістичними прогнозами, знадобиться не менше 70 років для повного відновлення, тоді як трав’яні екосистеми зможуть відновитися за 10-50 років.

Однак якщо зруйновані ґрунти чи знищені природні утворення, такі як скелі, відновити їх буде неможливо. Вони можуть залишитися мертвими, не здатними підтримувати попереднє біорізноманіття.

Це наочно демонструє навіть приклад Чорнобильської зони. Там, де рівень радіації дозволяє людям перебувати, природа поступово відновлюється, але є й території, де рівень радіації настільки високий, що навіть зараз вони залишаються непридатними для життя.

Війна в Україні залишає за собою безліч видів руйнацій, а різні екосистеми мають різну чутливість та опірність до цих впливів. Негативні наслідки війни будуть проявлятися на різних етапах і у різних формах, причому деякі екосистеми можуть втратити свою цінність через незворотні зміни.

Не менш важливим є також опосередкований вплив. Зараз значні території в Україні заміновані, і процес розмінування може тривати десятки років. Протягом цього часу величезні площі сільськогосподарських угідь залишатимуться непридатними для використання.