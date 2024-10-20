Збитки екосистем України через агресію РФ сягнули 65 мільярдів доларів, - Шмигаль

Українська екологічна система сильно постраждала внаслідок російської широкомасштабної військової агресії. Наразі завдані збитки природному довкіллю оцінюються вже в 65 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

Під час Конференції в Гельсінках з обговорення пункту 8 "Екологічна безпека" формули миру, ініційованої президентом України глава уряду зазначив, що російська війна проти України "спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля".

"Нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів та 20% природоохоронних територій України уже постраждала від війни", - розповів Шмигаль.

Чиновник додав, що також під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна.

"Перед усіма нами стоїть важливе завдання - виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення та конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип "ворог повинен заплатити"", - наголосив Шмигаль.

Також прем'єр назвав "декілька ключових завдань, щодо яких потрібно узгодити спільну стратегію". Йдеться про:

відстеження, реєстрації та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків через війну РФ проти України,

збір цінних відгуків високого рівня та технічних коментарів від українських партнерів,

напрацювання наступних спільних кроків "для притягнення російського агресора до відповідальності за всі екологічні злочини, які були здійснені проти України".

Шмигаль акцентував увагу, що екологічна безпека "є передумовою економічного та соціального розвитку". Відтак необхідно "знайти рішення та ресурси як найкраще можемо захистити та відновити нашу природу та екологію".