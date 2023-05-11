Шуляк: екологічна складова є однією з головних умов відбудови України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час конференції світового кліматичного руху.

"Зараз робота парламенту зосереджена на забезпеченні обороноздатності країни та підтримці армії. Але окрім цього ми активно працюємо у двох напрямках – євроінтеграція та відбудова. І для нас процес відновлення - не лише про відбудову інфраструктури, але й про впровадження європейських стандартів, модернізацію економіки, сучасні вимоги до будівництва та будматеріалів", - сказала Шуляк.

Вона також додала, що процес відновлення має містити планування на коротко-, середньо- та довгострокову перспективи та обов’язково враховувати екологічний чинник.

"Інтеграція екологічної складової до загальної політики відбудови й подальшого розвитку на законодавчому рівні частково впроваджується вже зараз. Міністерство відновлення вже презентувало комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проектів відбудови з урахуванням усіх необхідних вимог, зокрема екологічних", - наголосила Шуляк.

За її словами, парламент на рівні законодавства вже встановив високі вимоги до якості будівельних матеріалів, як того вимагає європейський 305-регламент, запровадив відмову від потенційно шкідливих матеріалів та обов’язкові умови енергоефективності.

Також Шуляк наголосила на важливій ролі місцевого самоврядування у процесі відбудови України.

"На рівні міських чи сільських громад можна краще побачити пріоритети відбудови, забезпечити синергію з позицією громади, інститутів громадянського суспільства. Водночас центральна влада готова надати всі важелі для такої роботи на місцях", - запевнила Шуляк.

За її словами, міжнародні партнери готові допомагати Україні з відбудовою, зокрема й брати на себе фінансування низки ініціатив у рамках Плану відновлення.

"Пропозиції з фінансування закріплені у Комюніке Європейської комісії. Там чітко зазначено: інвестиції у стратегічну цифрову, транспорту та енергетичну інфраструктуру мають відповідати кліматичним та екологічним стандартам ЄС.

"Йдеться про те, що економіка має бути енергоощадною, мати ефективне та чисте виробництво, збалансоване споживання та базуватися на засадах спільної відповідальності, інноваційності, співпраці, солідарності", - сказала Шуляк.

Нагадаємо, угода мерів - наймасштабніший у світі рух щодо клімату та енергії. Ініціатива поєднує тисячі місцевих органів влади, які добровільно доєднались задля досягнення цілей ЄС щодо клімату та енергії.

Наразі рух налічує понад 11 тис. місцевих та регіональних органів влади в 55 країнах. На сьогодні майже 300 українських громад приєдналися до цього кліматичного руху.