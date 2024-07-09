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Відновлення Івано-Франківського університету нафти і газу завершать до навчального року, - Чернишов

Фото: відновлювальні роботи в Івано-Франківському університеті нафти і газузавершать до початку навчального року (naftogaz.com)
Автор: Олександр Мороз

Завершити відновлювальні роботи в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого обстрілу, планується до початку навчального року.

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Як тільки ми дізналися про трагедію, одразу вирішили допомогти і профінансувати відновлювальні роботи. Крім цього, представники групи "Нафтогаз" працюють на місці спільно зі спеціалістами університету. Для багатьох нафтогазівців ІФНТУНГ – це альма-матер", - зазначив Чернишов.

За його словами, університет готує унікальних спеціалістів, майбутні покоління, які продовжуватимуть розвивати нафтогазову галузь. Тому його відновлення – справа честі. 

Нагадуємо, 22 червня 2024 року російські ракети пошкодили 14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі. Загалом університет зазнав збитків на 100 млн гривень.

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Нафтогаз України