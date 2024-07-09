Восстановление Ивано-Франковского университета нефти и газа завершат к учебному году, - Чернышов

"Как только мы узнали о трагедии, сразу решили помочь и профинансировать восстановительные работы. Кроме этого, представители группы "Нафтогаз" работают на месте совместно со специалистами университета. Для многих нефтегазовцев ИФНТУНГ - это альма-матер", - отметил Чернышев.

По его словам, университет готовит уникальных специалистов, будущих поколений, которые будут продолжать развивать нефтегазовую отрасль. Поэтому его восстановление - дело чести.

Напомним, 22 июня 2024 года российские ракеты повредили 14 зданий учебного заведения, 815 окон, 25 входных дверей и около 1160 квадратных метров кровли. В общей сложности университет понес убытки на 100 млн гривен.