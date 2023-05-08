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Відновлення історичної правди. Зеленський пропонує визначитись з датою Дня перемоги і це не 9 травня

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Законопроєкт він вніс до Ради, його розглянуть парламентарі найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВРУ Руслана Стефанчука і відповідний текст законопроекту.

Оновлено 10:14. Рада працює в пришвидшеному режимі над законопроектом.

Про таке розповів голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Ми у Верховній раді попрацюємо над тим, щоб у пришвидшеному режимі ухвалити внесений президентом законопроект і юридично закріпити цей історичний момент", - написав він.

Арахамія додав, що в майбутньому у нас буде свій День перемоги - День перемоги над рашизмом.

Що пропонується

"Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради України як невідкладний проект ЗУ "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Документ передбачає зміни до існуючого законодавства", - написав Стефанчук.

Таким чином, замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8-го травня.

За словами голови ВРУ, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

"Відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8-го травня - це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом. А 9 травня - це День Європи, нашого спільного дому. І саме до Об'єднаної Європи ми неодмінно повернемось вже найближчого часу", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує щорічне святкування Дня Європи 9 травня.

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