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Восстановление исторической правды. Зеленский предлагает определиться с датой Дня победы и это не 9 мая

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает установление 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Законопроект он внес в Раду, его рассмотрят парламентарии в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВРУ Руслана Стефанчука и соответствующий текст законопроекта.

Обновлено 10:14. Рада работает в ускоренном режиме над законопроектом.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Мы в Верховной раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент", - написал он.

Арахамия добавил, что в будущем у нас будет свой День победы - День победы над рашизмом.

Что предлагается

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины как неотложный проект ЗУ "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Документ предусматривает изменения в существующее законодательство", - написал Стефанчук.

Таким образом, вместо Дня памяти и примирения предлагается установление в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая.

По словам главы ВРУ, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

"Чествование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8 мая - это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром. А 9 мая - это День Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы обязательно вернемся уже в ближайшее время", - добавил Стефанчук.

Напомним, также президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ежегодное празднование Дня Европы 9 мая.

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Владимир ЗеленскийДень памяти и примерениядень победы над нацизмом