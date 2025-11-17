UA

Економіка

Відновлення енергосистеми України - одна з найбільших інвестможливостей Європи, - ДТЕК

Фото: директор зі сталого розвитку ДТЕК Джефф Отем (dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

Відновлення енергетичної системи України - одна з найбільших інвестиційних можливостей Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив директор зі сталого розвитку ДТЕК Джефф Отем.

"Відбудова енергосистеми України - одна з найбільших інвестиційних можливостей Європи, але вона не стане реальністю без сміливих партнерств і розумніших підходів до розподілу ризиків", - написав він.

Отем розповів, що фінансування енергетичного переходу України є однією з центральних тем на COP30 в українському павільйоні.

"Від великих вітрових електростанцій до сонячних панелей на дахах малого бізнесу - меседж один: публічні та приватні інновації разом можуть профінансувати стійкість на кожному рівні", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

Інвестиції в УкраїнуДТЕКЄвросоюз