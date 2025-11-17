Восстановление энергосистемы Украины - одна из крупнейших инвествозможностей Европы, - ДТЭК

"Восстановление энергосистемы Украины - одна из крупнейших инвестиционных возможностей Европы, но она не станет реальностью без смелых партнерств и разумных подходов к распределению рисков", - написал он.

Отем рассказал, что финансирование энергетического перехода Украины является одной из центральных тем на COP30 в украинском павильоне.

"От больших ветровых электростанций до солнечных панелей на крышах малого бизнеса - месседж один: публичные и частные инновации вместе могут профинансировать устойчивость на каждом уровне", - подчеркнул он.