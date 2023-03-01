ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для відновлення енергосистеми Україна має залучати міжнародне фінансування, - радник прем’єр-міністра

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 14:30
Для відновлення енергосистеми Україна має залучати міжнародне фінансування, - радник прем’єр-міністра Фото: для відновлення енергосистеми Україна має залучати міжнародне фінансування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Через масштаб пошкоджень енергосистеми Україні не вистачить власних ресурсів для її відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра та члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка в Facebook.

"Очевидно, що при таких масштабах пошкоджень власних ресурсів для відновлення у нас не вистачить, тож маємо залучати зовнішнє фінансування. І це не лише гранти. Вони не профінансують весь обсяг необхідного відновлення і будівництва нової генерації", - сказав він.

Бойко наголосив, що енергосистема ще довго буде оговтуватись від наслідків ракетних обстрілів, а будь-яке нове пошкодження наносить їй більшу шкоду, ніж попередні.

За його словами, потрібно створити зрозумілу економічну модель роботи енергоринку, яка не буде обтяжена регламентами і дозволить залучати інвестиції.

"Наша задача сьогодні створити умови, щоб гроші шукали Україну", - підкреслив Бойко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України змогла вистояти завдяки зусиллям енергетиків та солідарній підтримці країн ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія инвестиции в Украину
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу