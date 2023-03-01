Для відновлення енергосистеми Україна має залучати міжнародне фінансування, - радник прем’єр-міністра
Через масштаб пошкоджень енергосистеми Україні не вистачить власних ресурсів для її відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра та члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка в Facebook.
"Очевидно, що при таких масштабах пошкоджень власних ресурсів для відновлення у нас не вистачить, тож маємо залучати зовнішнє фінансування. І це не лише гранти. Вони не профінансують весь обсяг необхідного відновлення і будівництва нової генерації", - сказав він.
Бойко наголосив, що енергосистема ще довго буде оговтуватись від наслідків ракетних обстрілів, а будь-яке нове пошкодження наносить їй більшу шкоду, ніж попередні.
За його словами, потрібно створити зрозумілу економічну модель роботи енергоринку, яка не буде обтяжена регламентами і дозволить залучати інвестиції.
"Наша задача сьогодні створити умови, щоб гроші шукали Україну", - підкреслив Бойко.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України змогла вистояти завдяки зусиллям енергетиків та солідарній підтримці країн ЄС.
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