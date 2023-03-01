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Для восстановления энергосистемы Украина должна привлекать международное финансирование, - советник премьер-министра

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Среда 01 марта 2023 14:30
Для восстановления энергосистемы Украина должна привлекать международное финансирование, - советник премьер-министра Фото: для восстановления энергосистемы Украина должна привлекать международное финансирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за масштаба повреждений энергосистемы Украине не хватит собственных ресурсов для ее восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко в Facebook.

"Очевидно, что при таких масштабах повреждений собственных ресурсов для восстановления у нас не хватит, поэтому должны привлекать внешнее финансирование. И это не только гранты. Они не профинансируют весь объем необходимого восстановления и строительства нового поколения", - сказал он.

Бойко подчеркнул, что энергосистема еще долго будет приходить в себя от последствий ракетных обстрелов, а любое новое повреждение наносит ей больший вред, чем предыдущие.

По его словам, нужно создать понятную экономическую модель работы энергорынка, которая не будет обременена регламентами и позволит привлекать инвестиции.

"Наша задача сегодня создать условия, чтобы деньги искали Украину", - подчеркнул Бойко.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины смогла выстоять благодаря усилиям энергетиков и солидарной поддержке стран ЕС.

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Электроэнергия инвестиции в Украину
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