Для восстановления энергосистемы Украина должна привлекать международное финансирование, - советник премьер-министра

Из-за масштаба повреждений энергосистемы Украине не хватит собственных ресурсов для ее восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко в Facebook .

"Очевидно, что при таких масштабах повреждений собственных ресурсов для восстановления у нас не хватит, поэтому должны привлекать внешнее финансирование. И это не только гранты. Они не профинансируют весь объем необходимого восстановления и строительства нового поколения", - сказал он.

Бойко подчеркнул, что энергосистема еще долго будет приходить в себя от последствий ракетных обстрелов, а любое новое повреждение наносит ей больший вред, чем предыдущие.

По его словам, нужно создать понятную экономическую модель работы энергорынка, которая не будет обременена регламентами и позволит привлекать инвестиции.

"Наша задача сегодня создать условия, чтобы деньги искали Украину", - подчеркнул Бойко.



Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины смогла выстоять благодаря усилиям энергетиков и солидарной поддержке стран ЕС.