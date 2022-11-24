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Для восстановления энергосистемы необходимо сбалансировать рынок электроэнергии, - эксперт

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Четверг 24 ноября 2022 20:36
Для восстановления энергосистемы необходимо сбалансировать рынок электроэнергии, - эксперт Фото: для восстановления энергосистемы необходимо сбалансировать рынок электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для дальнейшего обновления энергетической системы Украины необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, сейчас необходимо сбалансировать модель работы рынка электроэнергии, поскольку текущие правила рынка предпочитают промышленность, а энергетический сектор работает с убытками.

"Прежде всего, нужно поднять прайскепы и цены на электроэнергию для промышленности, для коммерческого сектора. Должны все же обеспечивать хотя бы не прибыль, а хотя бы покрытие расходов энергетических компаний. Потому что если этого не сделать, то восстановление энергетической системы страны в дальнейшем будет невозможным. ", – отметил Омельченко.

Он добавил, что в Украине уже была разрушена энергетическая инфраструктура на сотни миллионов долларов, и в таких условиях энергетические компании должны быть обеспечены средствами.

Омельченко подчеркнул, что в первую очередь средства необходимо направить на закупку аварийного оборудования, поскольку его запасы почти исчерпаны.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.

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Электроэнергия
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