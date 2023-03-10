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Відновлення електропостачання у Харкові може тривати близько тижня, - ДТЕК

Фото: відновлення електропостачання у Харкові може тривати близько тижня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Харкові можуть зайняти близько тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Харків і Житомир залишаються точкою напруги, там тривають роботи. Прогнози можна робити: думаю, це протягом тижня буде зроблено", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, проте відновлювальні роботи потребують часу.

За інформацією мерії, на даний момент у Харкові без світла - близько 40% будинків.

Нагадаємо, вчора, 9 березня, російські окупанти під час сьогоднішньої атаки випустили по Харкову 11 ракет. Через "прильоти" місто залишилось без води, світла та тепла.

Зазначимо, що станом на ранок 10 березня у Харкові після вчорашньої ракетної атаки росіян без світла залишаються 470 тисяч споживачів. Заживлена частина міста і критична інфраструктура.

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