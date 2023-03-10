Відновлення електропостачання у Харкові може тривати близько тижня, - ДТЕК

Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Харкові можуть зайняти близько тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Харків і Житомир залишаються точкою напруги, там тривають роботи. Прогнози можна робити: думаю, це протягом тижня буде зроблено", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, проте відновлювальні роботи потребують часу.

За інформацією мерії, на даний момент у Харкові без світла - близько 40% будинків.