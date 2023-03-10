Восстановление электроснабжения в Харькове может занять около недели, - ДТЭК

Ремонтные работы по возобновлению электроснабжения в Харькове могут занять около недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Харьков и Житомир остаются точкой напряжения, там продолжаются работы. Прогнозы можно делать: думаю, это в течение недели будет сделано", - сказал Сахарук.

Он отметил, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени.

По информации мэрии, на данный момент в Харькове без света - около 40% домов.