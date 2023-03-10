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Восстановление электроснабжения в Харькове может занять около недели, - ДТЭК

Фото: возобновление электроснабжения в Харькове может занять около недели (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ремонтные работы по возобновлению электроснабжения в Харькове могут занять около недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Харьков и Житомир остаются точкой напряжения, там продолжаются работы. Прогнозы можно делать: думаю, это в течение недели будет сделано", - сказал Сахарук.

Он отметил, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени.

По информации мэрии, на данный момент в Харькове без света - около 40% домов.

Напомним, вчера, 9 марта, российские оккупанты во время сегодняшней атаки выпустили по Харькову 11 ракет. Из-за "прилетов" город остался без воды, света и тепла.

Отметим, что на утро 10 марта в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.

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