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Біля окупованого Берислава росіяни підірвали електроопори

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 15:28
Біля окупованого Берислава росіяни підірвали електроопори Фото: в районі Берислава окупанти підірвали електроопори (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські окупанти підірвали лінії електропередач в районі окупованого Берислава, що в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання МОСТ.

В соцмережах місцеві повідомляють про підрив критичної інфраструктури як за містом, так і в ньому.

"Світла не буде довго, підірвали високовольтну лінію лінію, полагодити неможливо - техніки немає", - пишуть місцеві.Біля окупованого Берислава росіяни підірвали електроопори

Нагадаємо, що противник залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсоналу.

А раніше повідомлялося, що у Бериславі пролунали вибухи в одній з адміністративних будівель - приміщенні поліції, де розташувалися окупанти.

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