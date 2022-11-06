Біля окупованого Берислава росіяни підірвали електроопори

Російські окупанти підірвали лінії електропередач в районі окупованого Берислава, що в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на видання МОСТ .

В соцмережах місцеві повідомляють про підрив критичної інфраструктури як за містом, так і в ньому.

"Світла не буде довго, підірвали високовольтну лінію лінію, полагодити неможливо - техніки немає", - пишуть місцеві.