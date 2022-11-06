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Берислав може залишитися без світла до деокупації, - Херсонська ОВА

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Неділя 06 листопада 2022 20:45
Берислав може залишитися без світла до деокупації, - Херсонська ОВА Ілюстративне фото: Берислав може залишитися без світла до деокупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тимчасово непідконтрольний Україні Берислав (Херсонська область) може залишитись без електропостачання до деокупації через те, що росіяни підірвали лінії електропередач біля міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, внаслідок теракту росіян було знищено близько півтора кілометра опор та ліній електропередач.

"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - розповів Янушевич.

Він додав, що в Бериславі росіяни також замінували водонапірні свердловини, яких у місті 14. Інформація про те, які з них заміновані, ще уточнюється.

"Окупанти підірвали і високовольтні лінії, що йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми з електропостачанням", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, російські окупанти підірвали лінії електропередач у районі окупованого Берислава у Херсонській області.

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