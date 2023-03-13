Відновлення будівництва. На скільки затримується здача житла в Києві під час війни

Попит на житло, особливо в новобудовах, під час війни залишається низьким. Ростуть ціни на матеріали, на ринку виник дефіцит кадрів. Зараз з понад 90% об’єктів у столиці, які заявили про відновлення будівництва у 2022 році, до робіт на майданчиках повернулась лише половина.

Скільки забудовників відновили роботу на об'єктах

Поки що ринок нерухомості застиг і чекає на поворотні моменти у війні: все вирішуватиме ситуація на полі бою і як розгортатимуться події надалі, вважає Вікторія Берещак. Ринок оренди залежатиме також від внутрішньої міграції після деокупації та від повернення додому українців, які виїхали за кордон.

"На первинці зараз майже нульовий попит і поодинокі угоди. Для розуміння, хорошими продажами для київських гравців зараз – хоча б 2-5 квартир на місяць проти 90-120 у мирний час", – говорить експерт.

Вона переконана, що ця весна багато що визначить для ринку нерухомості в цілому.

"Як мінімум ситуація покаже покупцеві, хто із девелоперів дійсно будує і виконує свої зобов’язання за попередніми, розпочатими, проєктами, а хто лише створює видимість. На жаль, з понад 90% об’єктів, які заявили про відновлення будівництва у 2022 році, фактично до робіт на майданчиках повернулась лише половина. Але ступінь активності й темпів серед цієї вибірки дуже різний", – додає Берещак.

Хорошими темпами в нинішніх реаліях буде 5-10% готовності на місяць-півтора, вважає співрозмовниця.

Фото: Ця весна багато що визначить для ринку нерухомості в цілому і покаже, хто із забудовників надійний, вважає Вікторія Берещак (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Таким показником заледве може потішити 30% ЖК від загальної сукупності. А темпи затримок обіцяних здач в експлуатацію вже становлять від 1 до 1,5 років. І, на жаль, у багатьох компаній вони посунуться ще більше", – каже вона.

Але навіть за низького попиту, коли квартири майже не купують, ціна за квадратні метри все одно зростає. Це відбувається через інфляцію, зростання собівартості будівництва.

Через втрату потужностей українських заводів треба завозити матеріали з-за кордону, порушилися звичні логістичні ланцюжки. Також подорожчала робоча сила. На ринку виникла нестача кваліфікованих кадрів: багато фахівців пішли в ЗСУ. Інфляція впливає і на вартість паливних матеріалів, техніку, супутні витрати.

"Через це середньозважений прогноз збільшення ціни на цей рік на первинці – щонайменше 10-15% у річному вимірі. Стримувальним фактором виступить низький попит: через те що платоспроможність українців знизилася", – каже Вікторія Берещак.