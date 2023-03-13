Возобновление стройки. На сколько задерживается сдача жилья в Киеве во время войны

Спрос на жилье, особенно в новостройках, во время войны остается низким. Растут цены на материалы, на рынке возник дефицит кадров. Сейчас из более 90% объектов в столице, заявивших о возобновлении строительства в 2022 году, к работам на площадках вернулась лишь половина.

Сколько застройщиков возобновили работу на объектах

Пока рынок недвижимости застыл и ждет поворотных моментов в войне: все будет решать ситуация на поле боя и как будут разворачиваться события в дальнейшем, считает Виктория Берещак. Рынок аренды будет зависеть также от внутренней миграции после деоккупации и от возвращения домой украинцев, выехавших за границу.

"На первичке сейчас почти нулевой спрос и единичные сделки. Для понимания, хорошими продажами для киевских игроков сейчас – хотя бы 2-5 квартир в месяц против 90-120 в мирное время", – говорит эксперт.

Она уверена, что эта весна многое определит для рынка недвижимости в целом.

"Как минимум ситуация покажет покупателю, кто из девелоперов действительно строит и выполняет свои обязательства по предыдущим, начатым, проектам, а кто только создает видимость. К сожалению, из более 90% объектов, заявивших о возобновлении строительства в 2022 году, фактически к работам на площадках вернулась только половина. Но степень активности и темпов среди этой выборки очень разная", – добавляет Берещак.

Хорошими темпами в нынешних реалиях будет 5-10% готовности в месяц-полтора, считает собеседница.

Фото: Эта весна многое определит для рынка недвижимости в целом и покажет, кто из застройщиков надежен, считает Виктория Берещак (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Таким показателем едва может порадовать 30% ЖК от общей совокупности. А темпы задержек обещанных сдач в эксплуатацию уже составляют от 1 до 1,5 лет. И, к сожалению, у многих компаний они сдвинутся еще больше", – говорит она.

Но даже при низком спросе, когда квартиры почти не покупают, цена за квадратные метры все равно растет. Это происходит из-за инфляции, роста себестоимости строительства.

Из-за потери мощностей украинских заводов нужно завозить материалы из-за границы, нарушились привычные логистические цепочки. Также подорожала рабочая сила. На рынке возникла нехватка квалифицированных кадров: многие специалисты ушли в ВСУ. Инфляция влияет и на стоимость топливных материалов, технику, сопутствующие расходы.

"Из-за этого средневзвешенный прогноз увеличения цены на этот год на первичке - по меньшей мере 10-15% в годовом измерении. Сдерживающим фактором выступит низкий спрос, так как платежеспособность украинцев снизилась", – говорит Виктория Берещак.