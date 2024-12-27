Відновлення бронювання в "Дії" та удар по паливному заводу в Росії: новини за 26 грудня

Бронювання від мобілізації в "Дії" знову працює, - Федоров

У "Дії" відновили послугу бронювання. Система автоматично підтягує працівників, які підлягають бронюванню, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Повітряні сили ЗСУ вразили завод із виробництва палива для балістики в Росії

Повітряні сили ЗСУ днями атакували підприємство військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області, повідомив СтратКом ЗСУ.

Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне

Фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку змінено кваліфікацію злочину. Матеріали справи скеровано до суду.

Наразі його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості, і в незаконному поводженні зі зброєю.

Росіяни вдарили по ринку в Нікополі: багато поранених

Російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі. Було багато поранених.

Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу і транспортували до лікарні.

В Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау була ракета РФ, - ЗМІ

Пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" розбився під казахстанським містом Актау через те, що його атакувала російська протиповітряна оборона, пише Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану.

Як уточнюють співрозмовники журналістів, пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах у той час, коли пілоти запросили екстрену посадку.

Скандал у 211-й бригаді: синові начштабу, який знущався над солдатами, оголосили підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади. Він знущався над підлеглими солдатами.

За даними джерел РБК-Україна, підозру отримав син начштабу 211-ї понтонно-мостової бригади Владислав Пастух.