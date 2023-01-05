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Восстановить водительские права снова стало проще. В МВД рассказали подробности

Новина українською →
Украина, Четверг 05 января 2023 21:44
Восстановить водительские права снова стало проще. В МВД рассказали подробности Фото: восстановить водительские права стало проще. В МВД рассказали подробности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Отныне украинцы снова смогут восстановить или обменять водительские права с помощью Электронного кабинета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в Telegram.

Сервисные центры МВД возобновили процедуру обмена и восстановления водительского удостоверения онлайн в Электронном кабинете.

Для оформления заявки на новое удостоверение достаточно только в смартфоне или на своем компьютере авторизоваться в электронном кабинете водителя и заполнить все необходимые поля формы, после чего следует выбрать, каким образом вы хотите получить документ.

Длительность предоставления услуги составит до 10 дней.

Однако в министерстве отметили, что как только вы оформите заявку на обмен или восстановление удостоверения, ваше старое удостоверение исчезнет из электронного кабинета и приложения "Дія", а появится уже после личного получения документа.

Напомним, в одной из стран ЕС срок действия водительских прав для украинцев продлили на 2 года.

Ранее мы писали, что в Украине разрешили оформлять только электронное водительское удостоверение, не делая при этом пластиковое.

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