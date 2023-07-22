Відновити поставки зерна з України буде “дуже і дуже важко” через погрози РФ, - Блінкен

США разом з партнерами працюють над відновленням поставок зерна з України, однак зробити це буде "дуже і дуже важко", адже РФ погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що наразі Америка та партнери розглядають інші варіанти експорту зерна, бо відновити комерційні морські перевезення буде "дуже і дуже важко".

"Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинились з цією ініціативою, через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню", - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що РФ прямо погрожує нападами на кораблі, які заходитимуть в українські порти.

"Лише вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно?" - заявив Блінкен.

Вихід РФ з "зернової угоди"

17 липня через нібито "невиконання вимог" Росія заявила про вихід із "зернової угоди". Однак, варто зауважити, що РФ сама блокувала роботу портів і обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Крім цього, Міноборони РФ заявило, що розцінюватиме будь-які кораблі, які заходять до українських портів, такими, що залучені до війни. Водночас, Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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