Відновить рейси у два міста: найбільша авіакомпанія Польщі планує повернутись в Україну

За даними видання, польська авіакомпанія вже вибудовує амбітну стратегію відновлення повітряного сполучення з Україною.

Етапи повернення

На першому етапі планується відновлення регулярних рейсів із Варшави до Києва та Львова – основні ринки для поляків до 2022 року.

Пізніше сітка маршрутів може бути розширена на регіональні аеропорти України, інфраструктура яких буде відновлена. Окрім цього, польська авіакомпанія розглядає можливість запуску рейсів в Україну з регіонів Польщі.

Які літаки залучать

Для українських маршрутів LOT має намір задіяти відразу чотири сучасні літаки Boeing 737 MAX 8, розраховані на перевезення 186 пасажирів. Загальний щорічний пасажиропотік на авіарейсах між Україною та Польщею може сягнути 800 тисяч осіб.

У LOT розраховують, що значну частину попиту буде забезпечено завдяки українській діаспорі в Польщі.