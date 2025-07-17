Возобновит рейсы в два города: крупнейшая авиакомпания Польши планирует вернуться в Украину

По данным издания, польская авиакомпания уже выстраивает амбициозную стратегию восстановления воздушного сообщения с Украиной.

Этапы возвращения

На первом этапе планируется восстановление регулярных рейсов из Варшавы в Киев и Львов - основные рынки для поляков до 2022 года.

Позже сетка маршрутов может быть расширена на региональные аэропорты Украины, инфраструктура которых будет восстановлена. Кроме этого, польская авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши.

Какие самолеты привлекут

Для украинских маршрутов LOT намерена задействовать сразу четыре современных самолета Boeing 737 MAX 8, рассчитанные на перевозку 186 пассажиров. Общий ежегодный пассажиропоток на авиарейсах между Украиной и Польшей может достичь 800 тысяч человек.

В LOT рассчитывают, что значительная часть спроса будет обеспечена благодаря украинской диаспоре в Польше.