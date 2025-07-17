Возобновит рейсы в два города: крупнейшая авиакомпания Польши планирует вернуться в Украину

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT официально объявил о готовности возобновить рейсы в украинские города в течение 6 недель после того, как наступит мир, и воздушное пространство будет признано безопасным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.
По данным издания, польская авиакомпания уже выстраивает амбициозную стратегию восстановления воздушного сообщения с Украиной.
На первом этапе планируется восстановление регулярных рейсов из Варшавы в Киев и Львов - основные рынки для поляков до 2022 года.
Позже сетка маршрутов может быть расширена на региональные аэропорты Украины, инфраструктура которых будет восстановлена. Кроме этого, польская авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши.
Для украинских маршрутов LOT намерена задействовать сразу четыре современных самолета Boeing 737 MAX 8, рассчитанные на перевозку 186 пассажиров. Общий ежегодный пассажиропоток на авиарейсах между Украиной и Польшей может достичь 800 тысяч человек.
В LOT рассчитывают, что значительная часть спроса будет обеспечена благодаря украинской диаспоре в Польше.
Уже больше года идут разговоры о возобновлении авиасообщения Украины с миром. В роли возможных аэропортов для открытия называют Ужгород и Львов.
Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.
Также сообщалось, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине. Также для этого нужно будет получить необходимые разрешения.
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