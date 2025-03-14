Відносини з Росією мають бути нормалізовані після припинення війни, - Рютте

Після завершення повномасштабної війни в Україні відносини з Російською Федерацією (РФ) врешті-решт мають бути нормалізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марко в інтерв'ю Bloomberg.
"Було б нормально, якби війна якось припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією... Але ми ще абсолютно не там (позиції, - ред.)", - заявив Рютте.
Генеральний секретар НАТО додав, що сьогодні Захід повинен продовжувати тиснути на Росію, щоб переконатись у тому, що вона готова серйозно брати участь у переговорах зі Сполученими Штатами Америки (США), а також Україною.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відносини між Москвою та НАТО стали вкрай напруженими. Альянс підтримує Україну, надаючи військову допомогу, включно з озброєнням, розвідданими та навчанням військових. НАТО також значно посилило свою східну флангову оборону.
Росія у відповідь звинувачує НАТО в нібито ескалації конфлікту та загрожує застосуванням різних видів озброєнь, включно з ядерними. Кремль також розірвав низку угод із Альянсом.
Окремо варто нагадати, що 18 лютого у Саудівській Аравії, вперше від початку повномасштабної війни, відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вже 27 числа делегації зустрілись вдруге.
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