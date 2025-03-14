Відносини з Росією мають бути нормалізовані після припинення війни, - Рютте

Відносини між Росією та НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відносини між Москвою та НАТО стали вкрай напруженими. Альянс підтримує Україну, надаючи військову допомогу, включно з озброєнням, розвідданими та навчанням військових. НАТО також значно посилило свою східну флангову оборону.

Росія у відповідь звинувачує НАТО в нібито ескалації конфлікту та загрожує застосуванням різних видів озброєнь, включно з ядерними. Кремль також розірвав низку угод із Альянсом.

Окремо варто нагадати, що 18 лютого у Саудівській Аравії, вперше від початку повномасштабної війни, відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вже 27 числа делегації зустрілись вдруге.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.