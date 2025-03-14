Отношения с Россией должны быть нормализованы после прекращения войны, - Рютте

Отношения между Россией и НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину отношения между Москвой и НАТО стали крайне напряженными. Альянс поддерживает Украину, предоставляя военную помощь, включая вооружение, разведданные и обучение военных. НАТО также значительно усилило свою восточную фланговую оборону.

Россия в ответ обвиняет НАТО в якобы эскалации конфликта и угрожает применением различных видов вооружений, включая ядерные. Кремль также разорвал ряд соглашений с Альянсом.

Отдельно стоит напомнить, что 18 февраля в Саудовской Аравии, впервые с начала полномасштабной войны, состоялись переговоры между делегациями США и России. Уже 27 числа делегации встретились во второй раз.

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