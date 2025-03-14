Відносини з Росією мають бути нормалізовані після припинення війни, - Рютте

Після завершення повномасштабної війни в Україні відносини з Російською Федерацією (РФ) врешті-решт мають бути нормалізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марко в інтерв'ю Bloomberg.

"Було б нормально, якби війна якось припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією... Але ми ще абсолютно не там (позиції, - ред.)", - заявив Рютте. Генеральний секретар НАТО додав, що сьогодні Захід повинен продовжувати тиснути на Росію, щоб переконатись у тому, що вона готова серйозно брати участь у переговорах зі Сполученими Штатами Америки (США), а також Україною.