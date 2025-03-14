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Отношения с Россией должны быть нормализованы после прекращения войны, - Рютте

Пятница 14 марта 2025 15:15
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Отношения с Россией должны быть нормализованы после прекращения войны, - Рютте Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После завершения полномасштабной войны в Украине отношения с Российской Федерацией (РФ) в конце концов должны быть нормализованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марко в интервью Bloomberg.

"Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией... Но мы еще абсолютно не там (позиции, - ред.)", - заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что сегодня Запад должен продолжать давить на Россию, чтобы убедиться в том, что она готова серьезно участвовать в переговорах с Соединенными Штатами Америки (США), а также Украиной.

Отношения между Россией и НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину отношения между Москвой и НАТО стали крайне напряженными. Альянс поддерживает Украину, предоставляя военную помощь, включая вооружение, разведданные и обучение военных. НАТО также значительно усилило свою восточную фланговую оборону.

Россия в ответ обвиняет НАТО в якобы эскалации конфликта и угрожает применением различных видов вооружений, включая ядерные. Кремль также разорвал ряд соглашений с Альянсом.

Отдельно стоит напомнить, что 18 февраля в Саудовской Аравии, впервые с начала полномасштабной войны, состоялись переговоры между делегациями США и России. Уже 27 числа делегации встретились во второй раз.

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НАТО Российская Федерация Марк Рютте
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