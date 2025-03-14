Отношения с Россией должны быть нормализованы после прекращения войны, - Рютте

После завершения полномасштабной войны в Украине отношения с Российской Федерацией (РФ) в конце концов должны быть нормализованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марко в интервью Bloomberg.

"Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией... Но мы еще абсолютно не там (позиции, - ред.)", - заявил Рютте. Генеральный секретарь НАТО добавил, что сегодня Запад должен продолжать давить на Россию, чтобы убедиться в том, что она готова серьезно участвовать в переговорах с Соединенными Штатами Америки (США), а также Украиной.